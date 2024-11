Brenntag SE: Dr. Kohlpaintner tritt zurück – Was bedeutet das für die Zukunft?

Brenntag SE, der weltweit führende Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen, steht vor einer wichtigen Veränderung in der Unternehmensführung. Dr. Christian Kohlpaintner, der seit dem 1. Januar 2020 als Vorstandsvorsitzender tätig ist, hat entschieden, seinen Vertrag, der bis zum 31. Dezember 2025 läuft, nicht über diesen Zeitpunkt hinaus zu verlängern. Diese Entscheidung wurde am 26. November 2024 bekannt gegeben und ist auf private Gründe zurückzuführen. Kohlpaintner, der zum Ende seiner Amtszeit 62 Jahre alt sein wird, hat zudem angekündigt, keine operativen Führungspositionen mehr anstreben zu wollen.

Der Aufsichtsrat von Brenntag wird umgehend einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, um einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden. Bis zu seinem Ausscheiden wird Kohlpaintner jedoch weiterhin mit vollem Engagement für das Unternehmen tätig sein und den Übergang seiner Aufgaben an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin sicherstellen. Diese Personalentscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Brenntag in einem dynamischen Marktumfeld agiert und sich auf die Herausforderungen der Branche einstellen muss.