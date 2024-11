Neuer CEO für Adler Group: Dr. Reinitzhuber leitet spannende Neuausrichtung!

Am 1. Dezember 2024 wird Dr. Karl Reinitzhuber neuer CEO der Adler Group S.A., nachdem Thierry Beaudemoulin auf eigenen Wunsch zum Monatsende ausscheidet. Der Verwaltungsrat der Adler Group hat diese Personalentscheidung am 27. November 2024 bekannt gegeben. Beaudemoulin, der die Gruppe in einer herausfordernden Zeit stabilisiert hat, wird dem Unternehmen weiterhin als Senior Advisor zur Verfügung stehen. Reinitzhuber bringt umfangreiche Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit und soll die Adler Group neu ausrichten, um das vorhandene Potenzial besser zu nutzen.

Stefan Brendgen, Chairman der Adler Group, würdigte Beaudemoulins Beitrag zur Stabilisierung und Neuausrichtung des Unternehmens, insbesondere durch wichtige Transaktionen, die die Liquidität erhöht und die Verschuldung gesenkt haben. Reinitzhuber wird zusammen mit Jan Duken, der ebenfalls zum COO ernannt wurde, und Thorsten Arsan, dem neuen CFO, ein erweitertes Management-Team bilden. Diese Veränderungen erfolgen im Kontext einer umfassenden Rekapitalisierung, die die finanzielle Basis der Adler Group gestärkt hat.