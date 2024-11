Marinomed Biotech: Strategische Weichenstellung für Zukunft und Wachstum!

Die Marinomed Biotech AG hat am 27. November 2024 bedeutende Schritte in ihrer Unternehmensstrategie bekannt gegeben. Zunächst wurde ein bindendes Term Sheet für die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung an die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnet. Diese Wandelschuldverschreibung hat einen nominalen Wert von 423.840 Euro und wird im Dezember 2024 ausgegeben. Sie beinhaltet ein Wandlungsrecht in bis zu 84.768 Aktien zu einem Preis von 5 Euro pro Aktie. Der Bezugsrechtsausschluss für bestehende Aktionäre wird zeitnah in einem Bericht erläutert, wobei die Zustimmung des Aufsichtsrats frühestens zwei Wochen nach Veröffentlichung des Berichts erfolgen kann. Die Zustimmung der Insolvenzverwalterin steht jedoch noch aus.

Zusätzlich hat Marinomed eine Vereinbarung über den Verkauf seines Carragelose-Geschäfts an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals unterzeichnet. Der Verkauf umfasst Vorab- und Meilensteinzahlungen von bis zu 20 Millionen Euro, die an die Erreichung bestimmter kommerzieller und operativer Ziele in den nächsten zwei Jahren gebunden sind. Der Abschluss der Transaktion hängt von der erfolgreichen Durchführung des Sanierungsverfahrens und der Zustimmung der Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung ab. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen zur Finanzierung des Sanierungsplans und zur Stärkung der Marinosolv-Plattform verwendet werden.

Marinomed CEO Andreas Grassauer äußerte sich optimistisch über die Partnerschaft mit Unither, die als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten gilt. Er betonte, dass die Zusammenarbeit eine hervorragende Wachstumschance für das Carragelose-Portfolio darstellt. Unither plant, die Carragelose-Produkte in seine bestehenden Technologien und Produktlinien zu integrieren, um innovative Lösungen anzubieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marinomed Biotech AG durch die Wandelschuldverschreibung und den Verkauf des Carragelose-Geschäfts strategische Maßnahmen ergreift, um ihre finanzielle Stabilität zu sichern und sich auf die Entwicklung ihrer Marinosolv-Plattform zu konzentrieren. Diese Schritte sind Teil eines umfassenden Sanierungsplans, der darauf abzielt, das Unternehmen zukunftssicher zu machen und weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 10,55EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.