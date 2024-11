TRATON SE ernennt Niklas Klingenberg zum Vorstandsmitglied – Ein neuer Kurs! Die TRATON SE hat am 26. November 2024 die Erweiterung ihres Vorstands bekannt gegeben, um die Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie „TRATON Way Forward“ voranzutreiben. Niklas Klingenberg, der derzeit als Head of R&D der TRATON GROUP tätig ist, …