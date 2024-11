Top 50 Gemeinden der Nordwestschweiz: Wo ist das beste Wohnen?

Die Basler Kantonalbank (BKB) hat in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI ein umfassendes Ranking zur Wohnqualität in den 50 größten Gemeinden der Nordwestschweiz erstellt. Die Analyse basiert auf acht Kriterien: Immobilienpreise, Steuerbelastung, Mobilität, Versorgung, Sicherheit, Bevölkerungsstruktur, Ökologie und Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse zeigen, dass es keinen universellen „idealen“ Wohnort gibt, da die Attraktivität einer Gemeinde stark von der Lebensphase und den individuellen Bedürfnissen der Bewohner abhängt.

In der Gesamtwertung führt Riehen das Ranking an, gefolgt von Arlesheim und Rheinfelden. Riehen überzeugt durch eine günstige Bevölkerungsstruktur, hohe Steuerkraft und exzellente Verkehrsanbindungen. Arlesheim punktet mit einer hohen Versorgungsdichte und einem lebendigen Dorfbild, während Rheinfelden aufgrund niedriger Steuern und einer guten Gesundheitsversorgung den dritten Platz belegt. Basel, obwohl auf dem vierten Platz, hat in puncto Sicherheit die schlechtesten Werte.