Mustang Energy: 3 Millionen CAD für Uranprojekte – Jetzt investieren!

Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung angekündigt, die einen Bruttoerlös von bis zu 3 Millionen CAD generieren soll. Diese Platzierung umfasst den Verkauf von bis zu 8 Millionen Non-Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie, was einen Erlös von bis zu 2 Millionen CAD einbringen könnte. Zusätzlich werden bis zu 3.448.276 Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,29 CAD pro Aktie angeboten, was weitere 1 Million CAD einbringen könnte.

Die Erlöse aus dieser Platzierung sind für die Exploration von Uranprojekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie für allgemeine Betriebskosten vorgesehen. Die Flow-Through-Aktien werden gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz ausgegeben, was den Käufern steuerliche Vorteile bieten kann. Der Abschluss des Angebots ist abhängig von der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE) und unterliegt einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag nach der Ausgabe.