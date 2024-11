Eurobattery Minerals: 4 Millionen SEK Wandelanleihen für Wachstum und Innovation!

Am 27. November 2024 gab Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, bekannt, dass der Vorstand beschlossen hat, eine Emission von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 4 Millionen SEK an Fenja Capital II A/S durchzuführen. Diese Entscheidung basiert auf der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2024 und steht im Einklang mit der zuvor angekündigten Absicht, die ausstehende Wandelanleihe zurückzuzahlen.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen ermöglichen es Fenja Capital II A/S, bis zu 33.333.333 neue Aktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,12 SEK pro Aktie bis zum 20. Juni 2026 zu erwerben. Der Zinssatz für die Wandelanleihen beträgt 12 Prozent plus STIBOR 3M, jedoch mindestens 15 Prozent, und die Zinsen werden vierteljährlich gezahlt. Bei vollständiger Umwandlung wird das Aktienkapital um etwa 45,6 Millionen SEK erhöht, was eine Verwässerung von rund 8,4 Prozent für bestehende Aktionäre zur Folge hat.