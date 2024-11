VeroSource: Revolution im kanadischen Gesundheitswesen mit 100% Nutzerwachstum!

Die von VeroSource betriebene Website der Saskatchewan Health Authority wurde in diesem Jahr über 1,3 Millionen Mal aufgerufen, was einem Anstieg von 50 % gegenüber 2023 entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die Effektivität der VeroSource-Technologie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Provinzen.

Die HEALWELL-Tochtergesellschaft VeroSource Solutions hat in ihrem aktuellen Unternehmens-Update über ein bemerkenswertes Wachstum und die Akquisition neuer Kunden im öffentlichen Sektor Kanadas berichtet. Insbesondere profitieren über 600.000 Einwohner der Provinz New Brunswick von der Patientenkurzübersicht, die über das digitale Gesundheitsportal „MyHealthNB“ bereitgestellt wird. Im Jahr 2024 verzeichnete das Portal monatlich mehr als 35.000 Nutzer, was einem beeindruckenden Wachstum von 100 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Zusätzlich zu den Erfolgen in New Brunswick und Saskatchewan hat VeroSource in diesem Jahr auch Umsätze aus drei weiteren Provinzen generiert. Die Technologie ist skalierbar und adressiert die langjährigen Herausforderungen beim Austausch von Gesundheitsdaten. VeroSource strebt an, eine führende Rolle im kanadischen Gesundheitswesen einzunehmen und plant, bis 2025 in weitere Regionen zu expandieren.

Die Patientenkurzübersicht, die als erste patientenvermittelte Lösung in Nordamerika gilt, ermöglicht es den Nutzern, ihre Gesundheitsdaten sicher mit medizinischen Fachkräften zu teilen. Diese Initiative unterstützt die Ziele der „Shared Pan-Canadian Interoperability Roadmap“ von Canada Health Infoway, die einen sicheren und portablen Zugang zu Gesundheitsdaten anstrebt.

Mark McAllister, CEO von VeroSource, betont die Bedeutung der Interoperabilität im digitalen Gesundheitswesen und die Notwendigkeit, die Softwarekapazitäten weiter auszubauen. Die Kombination der Patientenkurzübersicht mit den KI-Fähigkeiten von Pentavere soll den öffentlichen Sektor erheblich unterstützen und die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern.

HEALWELL AI Inc. hat sich als Technologieunternehmen im Gesundheitswesen positioniert, das sich auf KI und Datenwissenschaft spezialisiert hat. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und strategischen Übernahmen hat das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 13,7 Millionen Dollar erzielt. Die Expansionspläne und die Entwicklung innovativer Lösungen im Gesundheitswesen zeigen das Potenzial von HEALWELL, eine bedeutende Rolle im digitalen Gesundheitsmarkt zu spielen.

Die HealWELL AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 1,570EUR auf Toronto (27. November 2024, 22:00 Uhr) gehandelt.