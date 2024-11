MTU Aero Engines: Kursziel-Anhebung und optimistische Zukunftsaussichten!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die MTU Aero Engines AG von 320 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant erwartet, dass am 29. November optimistische Ziele für das Jahr 2025 veröffentlicht werden. Die Vorfreude auf den Kapitalmarkttag ist jedoch bereits hoch, was die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens steigert. Douglas-Pennant sieht langfristig weiteres Potenzial für MTU, insbesondere wenn die GTF-Triebwerke in das Servicegeschäft integriert werden. Diese Triebwerke könnten eine bedeutende Einnahmequelle darstellen und die Marktposition von MTU stärken.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für MTU von 340 auf 356 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner hebt hervor, dass die europäische Luftfahrtbranche von der Stärke des US-Dollars profitiert. In ihrem Kommentar betont sie, dass die Anpassungen der Schätzungen für Unternehmen wie Airbus, MTU und Safran die positiven Auswirkungen der starken US-Währung widerspiegeln. Diese Entwicklung könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller auf dem globalen Markt stärken und zu einer Erhöhung der Aufträge führen.