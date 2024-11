JPMorgan hebt AUTO1-Kursziel auf 17,10 Euro – Wachstum im Fokus!

Zusätzlich zur positiven Kursprognose hat die AUTO1 Group kürzlich die Eröffnung ihrer 500. Abgabestation in Deutschland bekannt gegeben. Diese Station gehört zur Marke wirkaufendeinauto.de und stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansion des Unternehmens dar. AUTO1 Group, die 2012 gegründet wurde, ist mittlerweile in neun europäischen Ländern aktiv und bietet Privatkunden eine einfache Möglichkeit, ihre Gebrauchtwagen zu verkaufen. Die Eröffnung der 500. Filiale in Jena unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, seine Marktposition weiter auszubauen und den Kundenservice zu verbessern.

Berkan Limon, Senior Vice President Purchasing der AUTO1 Group, äußerte sich stolz über die erreichten Meilensteine und das zweistellige Wachstum der Filialen im Vergleich zum Jahresbeginn. Er betonte, dass das Unternehmen bestrebt sei, seinen Kunden weiterhin attraktive Preise und maximalen Komfort beim Verkauf ihrer Fahrzeuge zu bieten.

Insgesamt zeigt die positive Marktreaktion auf die Kurszielanhebung von JPMorgan sowie die Expansion der AUTO1 Group, dass das Unternehmen auf einem vielversprechenden Wachstumspfad ist, der sowohl Anleger als auch Kunden ansprechen dürfte.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 11,74EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.