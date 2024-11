Ford Köln: 2.900 Jobs in Gefahr – Mitarbeiter und Betriebsrat alarmiert!

Die Pläne des Ford-Managements, bis Ende 2027 rund 2.900 Arbeitsplätze in Köln abzubauen, sorgen für massive Besorgnis unter den Beschäftigten und dem Betriebsrat. Benjamin Gruschka, der Betriebsratschef von Ford Deutschland, bezeichnete die Maßnahmen als "massive Standortgefährdung" und kritisierte den "brutalen Abbauplan", der nicht akzeptabel sei. Der IG-Metall-Sprecher David Lüdtke warnte, dass die Umsetzung dieser Pläne die Zerlegung des Standorts bedeuten würde, was einem "Sterben auf Raten" gleichkäme.

Die Ankündigung des Managements, etwa ein Viertel der derzeit rund 12.000 Stellen in Köln abzubauen, wurde in einer Betriebsversammlung diskutiert, an der etwa 8.000 Mitarbeiter teilnahmen. Gruschka stellte fest, dass es sich nicht um eine typische Verkleinerung handle, sondern um die Schließung ganzer Bereiche, die zwischen vier und 400 Beschäftigte umfassen. Die emotionale Reaktion der Belegschaft war deutlich spürbar, einige Mitarbeiter weinten während der Versammlung.