Dringender Handlungsbedarf: Tierschutz und neue Kennzeichnung für Fleisch!

Die Diskussion um Tierschutz und die Kennzeichnung von Fleischprodukten hat in Deutschland an Dringlichkeit gewonnen. Verbraucher und die Ernährungsbranche fragen sich zunehmend, wie transparent die Haltungsbedingungen von Tieren sind und wie die finanziellen Mittel für eine Verbesserung des Tierschutzes bereitgestellt werden können. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat in der vergangenen Legislaturperiode bereits einige Maßnahmen initiiert, doch eine neue Kommission fordert nun einen umfassenden Umbau der Tierhaltung.

Die "Zukunftskommission Landwirtschaft", die Vertreter aus verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Wissenschaft umfasst, hat in ihren Empfehlungen betont, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die bisherigen politischen Maßnahmen seien zwar ein erster Schritt, jedoch reiche der aktuelle Finanzierungsrahmen nicht aus. Die Kommission schlägt vor, die politische Priorität auf die Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen zu setzen und massive staatliche Unterstützung bereitzustellen, da der Markt allein diese Herausforderung nicht bewältigen kann.