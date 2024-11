Easyjet-Aktien steigen sprunghaft: Analysten sehen Kaufgelegenheit!

Der UBS-Analyst Jarrod Castle bezeichnete die Ergebnisse als beruhigend, während Patrick Creuset von Goldman Sachs den Ausblick als leicht über den Erwartungen liegend einschätzte. Diese positiven Einschätzungen scheinen auch durch die angekündigte Dividende unterstützt zu werden, die für das abgeschlossene Geschäftsjahr bei 12,1 Pence je Aktie liegt. Im Vorjahr betrug die Dividende lediglich 4,5 Pence. Die Ausschüttung, die im März an die Aktionäre erfolgen soll, entspricht einem Fünftel des Nachsteuergewinns des Unternehmens und zeigt, dass Easyjet in der Lage ist, seinen Aktionären in unsicheren Zeiten eine attraktive Rendite zu bieten.

Die Aktien von Easyjet erlebten am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg, nachdem das Unternehmen seine Geschäftszahlen veröffentlicht hatte. Die Papiere des britischen Billigfliegers kletterten zeitweise um über 4 Prozent und erreichten damit das höchste Niveau seit April. Analysten äußerten sich positiv zu den Ergebnissen, obwohl die Aktien im bisherigen Jahresverlauf nur moderat gestiegen waren. Harry Gowers von JPMorgan kommentierte, dass der Ausblick solide sei, insbesondere im Vergleich zur schwachen Kursentwicklung der letzten Monate. Er sieht in der aktuellen Situation eine Kaufgelegenheit für Investoren.

Trotz des zwischenzeitlichen Anstiegs der Aktien blieb der Schlusskurs mit einem Plus von 1,5 Prozent hinter dem Höchststand zurück. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt weiterhin vorsichtig bleibt, insbesondere angesichts der Herausforderungen, mit denen die Luftfahrtbranche konfrontiert ist. Die robusten Ergebnisse und die Preisgestaltung von Easyjet, die im Vergleich zur Konkurrenz besser abschneiden, könnten jedoch langfristig das Vertrauen der Anleger stärken.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Easyjet-Aktien, dass es trotz der Unsicherheiten in der Branche positive Signale gibt, die Investoren anziehen könnten. Die Kombination aus soliden Geschäftszahlen, einer attraktiven Dividende und einem positiven Ausblick könnte dazu führen, dass die Aktien des Unternehmens in den kommenden Monaten weiter an Wert gewinnen. Analysten empfehlen daher, die Situation genau zu beobachten und gegebenenfalls in die Papiere zu investieren.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 6,452EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.