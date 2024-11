CEO Kolbinger: "Weil wir in vielem besser sind" - alle Assetklassen + Kryptos

Smartbroker - the next generation broker. Mobile first bei Smartbroker+. Die Holding ist nach der Gründung schnell gewachsen. Der "Maschinenraum" des neuen Smartbroker+ wird fortan nicht mehr von der DAB, sondern von der Baader Bank bestückt.

Es gibt eine neue und viel bessere Prognose 2024: "EBITDA dieses Jahr 7 bis 9 Millionen. Neukunden 15.000 bis 18.000", so der CEO André Kolbinger auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Neu ist auch ein Zinskonto für Broker. "Wir zahlen den EZB-Einlagenzins minus 0,25 Prozent." Seit kurzem können Anleger in einer Wallet auch die 25 größten Kryptowährungen handeln. Zu den Aussichten: "Breakeven in diesem Jahr. Beim Broker sind es 4,5 Mio., allerdings mit einem Sonderertrag. 80.000 Neukunden 2025 - 8 bis 10 Mio. Euro Investitionen für das Neukundenmarketing."

Quelle: https://www.brn-ag.de/43925