Fast 40 Prozent mehr Bankenkredite für Eigentumswohnungen

eaglez schrieb gestern 10:33

Druck der EU, dass der Bund sich von seinen Anteilen trennen soll/muss.

Wenn die Vorgehensweise von UniCredit so war, wie im ManagerMagazin im September beschrieben, dann hat Orcel die Bundesregierung gelinkt.

Auf jeden Fall war es nicht "von vorne" und geradlinig - unter diesen Voraussetzungen ist es nicht gerade einfacher, eine solche Übernahme durchzuziehen.



https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/commerzbank-der-bund-will-sich-raushalten-20368712.html

"Allerdings habe die Bundesregierung beim Start des Verkaufsprozesses nicht gewusst, dass sich UniCredit bereits Anteile an der Commerzbank gesichert habe."





--> Sich einfach über Finanzprodukte hinterrücks einen erklecklichen Anteil zusammenkaufen, dann den Bund quasi abziehen und am nächsten Tag für das große Aufwachen sorgen und dann noch hinterherschieben, dass man inzwischen längst Zugriff auf 21% habe, das kommt gar nicht gut.



Zudem kommt hinzu, dass Deutschland mehrfach Ziel feindlicher Übernahmeangriffe war, die häufig zum Nachteil der deutschen Konzerne ausgingen.

ACS schlich sich genauso an HOCHTIEF heran und löste sowohl in der Politik als auch bei Mitarbeitern Verstimmung aus.



Bei UniCredit gibt es mit der HVB ja eine Blaupause, wie es abläuft und das ist alles andere als zum Vorteil für den deutschen Standort.

Die Italiener zeigen nach einiger Zeit klar, wer das Sagen im Haus hat.



Hinzu kommen eben die vielen Besonderheiten bei der Commerzbank.



1. Deutschland hat nur noch 2 global operierende Universalbanken, selbst Skandinavien oder die Niederlande haben mehr.

2. Sie ist extrem stark bei Privatkunden und im Mittelstand verwurzelt, u.a. durch die damalige Übernahme der Dresdner Bank.

3. Starke Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen in der jetzigen Form.



Und da gibt es noch mehr Punkte, die brisanter sind, aber ich will das nicht zu weit ausführen jetzt.