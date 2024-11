Mehr Bundesbürger kaufen online ein

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil der Menschen, die Onlineshopping nutzen, ist in den letzten drei Jahren weiter gestiegen. Gut 83 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland gab im Jahr 2024 an, schon einmal etwas im Internet gekauft oder bestellt zu haben, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Dies entspricht rund 52 Millionen Menschen. Dieser Anteil ist seit 2021 leicht gestiegen. 2021 hatten noch 80 Prozent angegeben, schon einmal online eingekauft zu haben.





Der Anteil der Menschen, die online einkaufen, ist laut Destatis in der mittleren Altersgruppe am höchsten. Rund 90 Prozent der 25- bis 54-Jährigen haben schon einmal etwas online gekauft. Bei den 16- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei rund 85 Prozent. Am niedrigsten ist der Anteil für Onlineshopping bei den 55- bis 74-Jährigen mit 73 Prozent. Allerdings ist deren Anteil in den vergangenen Jahren am stärksten gestiegen. 2021 hatten hier noch rund 66 Prozent angegeben, jemals etwas online gekauft zu haben. In den anderen Altersgruppen ist der Anteil in etwa gleich geblieben (16- bis 24-Jährige 87 Prozent, 25- bis 54-Jährige 89 Prozent).Betrachtet man die Onlineshopping-Quote getrennt nach Geschlecht, zeigen sich kaum Unterschiede. 84 Prozent der Männer und 83 Prozent der Frauen im Alter von 16 bis 74 Jahren haben schon mal online eingekauft.Insgesamt haben der Erhebung zufolge 67 Prozent der Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren in den letzten drei Monaten vor der Befragung online eingekauft. Fast jede zweite Person (48 Prozent) hat dabei Kleidung, Schuhe oder Accessoires im Internet bestellt. Dieser Anteil ist seit 2021 nahezu stabil. Mit 53 Prozent ist der Anteil bei den Frauen, die Kleidung über das Internet kaufen, größer als der Anteil bei den Männern (44 Prozent).40 Prozent der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren gaben an, in den drei Monaten vor der Befragung Filme, Serien oder Musik online gekauft zu haben. Dies umfasst sowohl den Kauf physischer Produkte wie CDs, DVDs und Schallplatten als auch kostenpflichtige Abonnements von Online-Streaming-Diensten. 2021 lag der Anteil noch bei 31 Prozent.Betrachtet man die Streaming-Dienste jeweils getrennt für Musik, für Filme, Serien oder Sport und für den Kauf physischer Produkte, so zeigt sich, dass kostenpflichtige Abonnements für Filme, Serien oder Sport von vergleichsweise vielen über das Internet gekauft werden. 31 Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben dafür kostenpflichtige Streaming-Dienste abonniert. Für Musik-Streaming-Dienste bezahlen 26 Prozent. Physische Produkte wie CDs oder DVDs hingegen bestellen nur zwölf Prozent über das Internet.Auch Lebensmittel, Getränke, Drogerieprodukte oder Tierfutter kaufen immer mehr Menschen auch online, so das Bundesamt. 29 Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben in den drei Monaten vor der Befragung solche Güter des täglichen Bedarfs online gekauft. 2021 lag der Anteil noch bei 22 Prozent. Mit 35 Prozent ist der Anteil der Frauen, die diese Produkte über das Internet kaufen, größer als der Anteil bei den Männern (23 Prozent).27 Prozent der 16- bis 74-Jährigen kaufen laut Destatis Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften einschließlich digitaler Produkte über das Internet. Betrachtet man ausschließlich gedruckte Produkte, so hat jede fünfte Person (19 Prozent) diese in den drei Monaten vor der Befragung über das Internet gekauft. Eintrittskarten - zum Beispiel für Theater, Kino, Musik oder Sport - kaufen 26 Prozent der 16- bis 74-Jährigen im Internet. Unter den Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren ist der Anteil mit 34 Prozent am höchsten.Essen von Restaurants oder Fast-Food-Ketten haben nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts 24 Prozent der 16- bis 74-Jährigen in den drei Monaten vor der Befragung online bestellt. 2021 lag der Anteil noch bei 17 Prozent. Mit 35 Prozent ist der Anteil derjenigen, die Essen online bestellen, in der Gruppe der Männer im Alter von 25 bis 54 Jahren am höchsten.23 Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben für private Zwecke Unterkünfte online gebucht. Hierbei sind Buchungen über Privatpersonen einschließlich Vermittlungsplattformen, auf denen Privatpersonen Unterkünfte anbieten, ausgeschlossen. Ebenfalls 23 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren haben Möbel, Heimzubehör oder Gartenartikel im Internet gekauft. Bei den 25- bis 54-Jährigen traf dies sogar auf 29 Prozent zu.