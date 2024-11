Barclays startet Gea Group mit 'Overweight' - Ziel 51 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Gea bei einem Kursziel von 51 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Anleger sollten die Aktie nun "melken", schrieb Analyst James Winchester in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung in Anspielung an das Molkereigeschäft des Anlagenbauers. Gea sei dank des Selbstoptimierungspotenzials derzeit weniger konjunkturabhängig. Zudem signalisierten die aktuellen Konsensschätzungen längerfristig kaum Profitabilitätssteigerungen, die er jedoch erwarte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 04:00 / GMT