UBS senkt Ziel für Vestas auf 175 Kronen - 'Buy'

horst80 schrieb 05.11.24, 12:46

Mein Verständnis aus dem Call: das Servicethema kam in jeder Frage, treibt die Investoren also um.

Die Garantieleistungen beziehen sich offenbar nur auf zwei Sites, dort kennt man das Problem und tauscht Teile aus. Aber kein Design Problem sondern man kennt das Batch der fehlerhaften Bauteile und die Lösung kostet halt Geld. Keine weiteren Details dazu, weil man es direkt mit den ein bis zwei Kunden der Sites bespricht.

Bei den übrigen Kosten im Service sind es wohl hauptsächlich die gestiegenen Löhne der letzten 18Monate, sowie interne Strukturen. Dort war das Lieblingswort scrutinising, sie hinterfragen die Prozess und Kundenverträge im Service und wollen die Abläufe optimieren. Die 160GW unter Service ist auch eine Ansage und da lohnt jede interne Optimierung.

Sie haben sich bei dem Thema mehrfach auf den letzten Call bezogen, da ich den nicht verfolgt habe, kann ich das nicht beurteilen.

Und das Backlog bei den Windmühlen von über 26Mrd Euro ist auch eine Hausnummer.

Dann gab es noch Fragen zu den US Wahlen und möglichen Zöllen. Da haben sie aber verständlicherweise nichts konkretes gesagt.