Anpassung deutscher Unternehmen an die KI-gesteuerte Transformation unter der Lupe (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die deutschen Unternehmen befinden sich an einem

entscheidenden Punkt in ihrer KI-Transformation. Aktuelle Zahlen der Management-

und Technologieberatung BearingPoint unterstreichen Deutschlands

fortgeschrittene Position bei der KI-Implementierung. Gleichzeitig werden aber

branchenspezifische Ausdifferenzierungen deutlich.



Die disruptive Kraft Künstlicher Intelligenz (KI) prägt längst nicht mehr nur

die Diskurse in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, sondern zeigt in

Deutschland vergleichsweise weit vorangeschrittene Transformationsbemühungen im

Wirtschaftsleben. Im Jahr 2024 geben 60 Prozent der befragten Führungskräfte

deutscher Unternehmen an, sich aktiv im Prozess der KI-Integration zu befinden -

ein Wert, der den globalen Durchschnitt von 53 Prozent klar übertrifft. Zudem

verfügen 16 Prozent der deutschen Unternehmen laut Studie bereits über

ausgereifte KI-Anwendungen, ein ebenfalls höherer als der globale Vergleichswert

von 13 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen Deutschlands proaktive Haltung

gegenüber KI und die erheblichen Vorteile auf dem Weg zu einer voll integrierten

KI-Landschaft.







experimentierfreudiger sind, wenn es um die Implementierung von KI geht. 46

Prozent der Unternehmen gehören zu den "KI-Experimentierern", was über dem

globalen Durchschnitt (43 Prozent) liegt. Gleichzeitig sind nur 9 Prozent der

deutschen Unternehmen "KI-Enthusiasten", was laut Studie auf eine

testorientierte und risikobewusste Strategie hinweist. Diese Herangehensweise

reflektiert das Bestreben, die Chancen und Risiken gründlich abzuwägen, bevor KI

in vollem Umfang eingeführt wird.



Branchenspezifische KI-Implementierung



Die deutsche KI-Implementierung variiert stark zwischen den einzelnen Branchen.

In der Telekommunikations-, Medien- und Unterhaltungsbranche geben laut

Studienergebnissen 36 Prozent der Unternehmen an, sich bereits heute in der

reifen Implementierungsphase zu befinden. Im öffentlichen Sektor und der

Verwaltung hingegen sind es nur vier Prozent. Dieser geringe Wert geht Hand in

Hand mit den hohen Prozentwerten von KI-Skeptikern bzw. KI-Vorsichtigen

innerhalb der Führungsriege der öffentlichen Verwaltung. Dennoch befinden sich

74 Prozent der öffentlichen Organisationen bereits im Einführungsprozess von

KI-Technologien, was zeigt, dass KI zunehmend auch in Verwaltungsprozessen

eingesetzt wird.



Betrachtet man das hintere Ende der Skala, fällt auf, dass 18 Prozent der



