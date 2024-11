E.ON: Energieversorger auf Kurs

E.ON (DE000ENAG999) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum – mit dem Ergebnis lag der Konzern aber im Rahmen der Erwartungen, da positive Einmaleffekte aus 2023 nun entfielen. Planmäßig wurden die die Investitionen in die Energiewende gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent gesteigert, sie sollen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 7,2 Mrd. Euro belaufen. Der Energiekonzern bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet ein EBITDA zwischen 8,8 und 9 Mrd. Euro; der bereinigte Konzernüberschuss soll zwischen 2,8 und 3 Mrd. Euro liegen. Wer beim aktuellen Aktienkurs, knapp 15 Prozent unter dem 5-Jahres-Hoch vom September, nur ein begrenztes Kurspotenzial erkennt und bereits bei seitwärts tendierenden Kursen interessante Renditen erzielen will, setzt auf eine defensive Strategie mit Anlagezertifikaten.

Discount-Strategie mit 7,7 Prozent Puffer (Juni)