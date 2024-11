25. ASRA: VOLKSBANK WIEN auf Anhieb unter den Besten des Landes

Bei ihrer erstmaligen Teilnahme am Preis für die besten Nachhaltigkeits-Berichte schafft die VOLKSBANK WIEN AG den Sprung unter die Top-Unternehmen.



Wien (APA-ots) - Jubiläum und Premiere in einem: Bereits zum 25. Mal vergab die Kammer

der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen heuer den "Austrian Sustainability Reporting Award" (ASRA) für die besten Nachhaltigkeitsberichte österreichischer Unternehmen. Erstmals hat auch die VOLKSBANK WIEN AG ihren Nachhaltigkeitsbericht eingereicht, mit dem sie sich auf Anhieb unter den besten Unternehmen des Landes platzieren konnte. Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte der VOLKSBANK WIEN AG, die den Preis im Beisein des gesamten Teams in Empfang nahm: "Die Auszeichnung ist für uns Freude und Ansporn zugleich. Freude deshalb, weil sie die bisherige Arbeit unseres Teams bestätigt und Ansporn dafür, noch besser zu werden." Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes ergänzt: "Als Bank, die Nachhaltigkeit in ihrer Organisation integriert hat und, die sich zur größtmöglichen Transparenz bei der entsprechenden Berichterstattung bekennt, freut uns diese Auszeichnung ganz besonders."