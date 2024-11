Uniper hebt Prognose an: Neues Kapitel nach Rechtstreitigkeiten!

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Hintergrund der optimistischen Prognose ist die Auflösung von Rückstellungen infolge der Beilegung langjähriger Rechtstreitigkeiten. Die genauen Details zu den Streitigkeiten und der Höhe der Rückstellungen wurden nicht genannt, jedoch stellte Uniper klar, dass es sich hierbei nicht um den anhaltenden Konflikt mit dem russischen Gasriesen Gazprom handelt. Die Aktie des Unternehmens reagierte mit einem Plus von 2,97 Prozent und notierte zuletzt bei 45 Euro.

Neuer Ergebnisausblick übertrifft Erwartungen

Uniper erwartet nun ein bereinigtes Ebitda in einer Spanne von 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro für das Jahr 2024. Zuvor lag die Prognose bei lediglich 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro. Dies zeigt, dass der Konzern trotz der anhaltenden Herausforderungen der Energiekrise positive Signale aussenden kann. Zum Vergleich: Das bereinigte Ebitda des Vorjahres lag bei 7,164 Milliarden Euro – eine Zahl, die maßgeblich durch die Turbulenzen am Energiemarkt beeinflusst wurde.

Das Management kündigte an, am 26. Februar 2025 seinen vollständigen Geschäftsbericht vorzulegen. Investoren und Analysten erhoffen sich hier detaillierte Einblicke, insbesondere in Bezug auf die beigelegten Streitigkeiten.

Gazprom bleibt ein Risiko

Die offene Baustelle bleibt jedoch die milliardenschwere Klage gegen Gazprom. Uniper fordert Schadenersatz für den russischen Gaslieferstopp während der Energiekrise. Trotz der jüngsten positiven Entwicklungen bleibt dieses Thema eine potenzielle Belastung für die zukünftige Bilanz des Unternehmens. Marktbeobachter rechnen erst 2025 mit einer Klärung der Situation.

Aktienperformance: Trotz Plus weiter unter Druck

Trotz des heutigen Kursanstiegs von knapp 3 Prozent bleibt die Jahresperformance der Uniper-Aktie ernüchternd: -44,96 Prozent auf Jahressicht. Anleger sind angesichts des volatilen Energiemarktes weiterhin zurückhaltend. Analysten bewerten den jüngsten Ergebnisausblick jedoch als Signal der Stabilisierung, was kurzfristig weitere Kursgewinne ermöglichen könnte.

Ausblick: Mehr Vertrauen in die Zukunft

Die jüngste Prognoseanpassung sendet ein klares Signal: Uniper arbeitet daran, trotz staatlicher Beteiligung und geopolitischer Herausforderungen profitabel zu bleiben. Sollte der Konzern seine optimistischen Zahlen bestätigen, könnte dies das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen nachhaltig stärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uniper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 44,79EUR auf Tradegate (28. November 2024, 09:33 Uhr) gehandelt.