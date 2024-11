Studierendenzahl in Deutschland weitgehend unverändert zum Vorjahr Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist konstant geblieben. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts sind im aktuellen Wintersemester 2024/2025 rund 2,87 Millionen Studierende an den bundesweiten Hochschulen eingeschrieben. Zum …