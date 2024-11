Deutsche Bank hebt Ziel für Easyjet auf 715 Pence - 'Buy'

Easyjet schließt Geschäftsjahr mit markant verbessertem Ergebnis ab28. November 2023 | UnternehmensmeldungIm Sommer 2023 habe man dank der in den letzten anderthalb Jahren umgesetzten Initiativen eine Rekordleistung erzielt – trotz hoher Treibstoffkosten und der Herausforderungen, die sich aus dem externen operativen Umfeld ergeben hätten, so die britische Billigairline. Die risikoarme Expansion an den wichtigsten Flughäfen, erhebliche Steigerungen bei den Zusatzeinnahmen, ein deutliches Wachstum beim eigenen Reiseveranstalter und ein konstanter Fokus auf die Kosten hätten dabei geholfen. Dies führte bei Easyjet insgesamt zu einem Gewinn vor Steuern von 455 Millionen Pfund für das Geschäftsjahr 2023 (per Ende September), eine Verbesserung von 633 Millionen im Jahresvergleich. Die Passagierzahlen nahmen um 19 Prozent auf 82,8 Millionen zu, der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 8,171 Milliarden Pfund.Easyjet hat sich zum Ziel gesetzt, mittelfristig einen Gewinn vor Steuern pro Sitzplatz von 7 bis 10 Pfund zu erreichen. Die Hebel, um dies zu erreichen, seien: die Reduzierung der Winterverluste, das Wachstum von Easyjet Holidays, um einen Gewinn vor Steuern von über 250 Millionen Pfund zu erzielen, und die Kosteneinsparungen, die der aktuelle Airbus-Auftragsbestand durch Flotteneffizienz und Einsatz größerer Jets bringen wird.