Chipwerte stark - Berichte über milde US-Sanktionen

mk102 schrieb 24.11.24, 16:42

ausgedacht , so so .. , ich habe lediglich die Aussage aus dem Artikel über TSMC und deren Förderung auf Wolfspeed und dessen Förderung aus dem Chips Act ausgeweitet , da du ja offensichtlich ein Kurzzeitgedächntiss hast zitiere ich ich nochmal " Biden locks in $6.6B for TSMC chip factories, ensuring Trump can’t rescind CHIPS Act deal

https://azmirror.com/briefs/biden-locks-in-6-6b-for-huge-tsmc-chip-factories-in-arizona-ensuring-trump-cant-rescind-chips-act-deal/



und das wichtigste ist , was auf Wolfspeed ebenfalls zutrifft , nur wenn sie weiter ausbauen bekommen sie weiter Förderung = Wolfspeed wird erneut bei Aixtron bestellen müssen wenn sie die komplette Förderung in Anspruch nehmen wollen

"To receive funding under the CHIPS Act, the company must hit certain construction, production and other milestones. TSMC has met enough milestones to receive at least $1 billion by the end of the year, and will receive the rest as the project progresses, said Michael Schmidt, director of the CHIPS program office at the Commerce Department.

It’s a binding contract,” added Ryan Harper, the White House CHIPS implementation coordinator. “The company, as long as it meets its milestones, has a contractual binding agreement from the government to move forward.”