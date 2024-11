DAX zwischen wichtigen Abwärtstrendlinien

von Sven Weisenhaus

Bernd Raschkowski hat seinen Lesern des Börsenbriefs „Allstar-Trader“ in der gestrigen Wochenausgabe berichtet, dass der DAX in den vergangenen drei Tagen Kursverluste verbuchen musste. „Die Aufschläge von letztem Freitag sind damit wieder ausgelöscht worden. Der DAX hängt somit weiterhin in seiner Korrektur fest“, so seine Einschätzung.

Aktueller Ausbruchsversuch der Bullen vorerst gescheitert

Und diese deckt sich mit meiner DAX-Analyse, die ich regelmäßig für die Leser des Chartanalyse-Dienstes „Target-Trend-Spezial“ vornehme. Zu folgendem Chart hatte ich gestern geschrieben, dass es für die potentielle Ausbruchsbewegung vom Freitag problematisch wird, „wenn die Rechteckgrenze bei 19.261 Punkten unterschritten wird. Dann setzt sich scheinbar das wilde Auf und Ab fort“. Und da der deutsche Leitindex gestern sogar bis zur Rechteckgrenze bei 19.145 Zählern gefallen ist, sieht es genau danach aktuell aus.