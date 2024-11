Devisen Eurokurs gibt zum US-Dollar nach Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag zulegen konnte. Am Morgen wurde sie bei 1,0539 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,0560 …