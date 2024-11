Vergesst ChatGPT: Amazon arbeitet an der mächtigsten KI aller Zeiten!

Amazon drängt mit einer bahnbrechenden Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) weiter an die Spitze der Technologiebranche. Laut einem Bericht des Technologieportals The Information arbeitet der E-Commerce-Gigant an einem leistungsstarken neuen KI-Modell namens "Olympus", das nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Videos verarbeiten kann. Die neue Technologie könnte Amazons Abhängigkeit vom KI-Start-up Anthropic erheblich reduzieren, mit dem das Unternehmen bislang eng kooperiert.

Die geplante KI soll es Nutzern ermöglichen, durch einfache Textanfragen gezielt nach Szenen in Bildern und Videos zu suchen – ein Anwendungsbereich, der besonders in der Medien-, Unterhaltungs- und Sportbranche Potenzial hat. So könnten beispielsweise Momente wie der entscheidende Wurf in einem Basketballspiel in Sekundenschnelle gefunden werden. Ein solcher technologischer Sprung könnte Amazon nicht nur zum Vorreiter bei generativen KI-Anwendungen machen, sondern auch seinen Cloud-Dienst AWS stärken, der bereits zu den Marktführern gehört.

Amazon hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert, was Spekulationen über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Modells weiter anheizt. Branchenkenner erwarten jedoch, dass das Unternehmen "Olympus" bereits auf der AWS-Kundenkonferenz nächste Woche offiziell vorstellt.

Strategische Unabhängigkeit durch "Olympus"

Die Entwicklung von Olympus ist ein strategischer Schritt, um die bisherige Zusammenarbeit mit Anthropic, einem der vielversprechendsten Start-ups im Bereich generative KI, zu ergänzen. Trotz einer Investition von insgesamt acht Milliarden US-Dollar in Anthropic innerhalb von nur zwei Monaten scheint Amazon nicht ausschließlich auf dessen Chatbot Claude setzen zu wollen.

Mit Olympus will sich Amazon breiter aufstellen und gleichzeitig gegen Tech-Giganten wie Google, Microsoft und OpenAI antreten, die den Markt für generative KI derzeit dominieren. Besonders OpenAIs ChatGPT und Googles Bard setzen Maßstäbe in der KI-Branche, doch Amazon könnte mit einer multimodalen KI, die Text, Bild und Video verarbeitet, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil schaffen.

KI-Entwicklung als Wachstumsmotor für AWS

Amazon Web Services, die Cloud-Sparte des Unternehmens, gilt als Schlüssel für Amazons Erfolg in der KI-Entwicklung. Mit Olympus könnte AWS nicht nur seinen Kundenstamm erweitern, sondern auch neue Maßstäbe für cloudbasierte KI-Dienste setzen. Unternehmen könnten zukünftig von hochpräzisen Suchfunktionen und Analysen profitieren, die durch Amazons KI-Technologie ermöglicht werden.

Rennen um die Vorherrschaft in der KI

Das Interesse der Tech-Branche an KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Mit Milliardeninvestitionen kämpfen die großen Player um Marktanteile und technologische Vorherrschaft. Amazons Entwicklung von Olympus zeigt, dass das Unternehmen seine Position in diesem hochdynamischen Markt weiter stärken will. Ob es tatsächlich gelingt, Google und OpenAI die Stirn zu bieten, bleibt abzuwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 196,4EUR auf Tradegate (28. November 2024, 10:07 Uhr) gehandelt.