Chance auf SKS weiter präsent

Seit den Tiefständen aus September 2022 bei 3.249 Punkten hat der EuroStoxx 50 Index insgesamt und in der Spitze 57 Prozent auf 5.121 Punkte an Wert zugewonnen, seit April dieses Jahres steckt der Index aber in einer breit angelegten Konsolidierung fest. In dieser Phase hat sich unterdessen ein eindeutiges Konstrukt in Form einer inversen SKS-Formation ergeben und lässt ein wenig auf die weitere Kursentwicklung schließen. Noch könnten Bullen das Blatt zu ihren Gunsten drehen, sofern keine neuen Tiefs mehr in den letzten Tagen dieses Jahres aufkreuzen.

Zeichen stehen auf Folgeanstieg