Die Regierungs-Chefin von Mexiko verspricht Trump die Schließung der Grenze, EZB-Chefin Lagarde schlägt vor, mehr US-Produkte zu kaufen - und Meta-Chef Mark Zuckerberg wurde in Mar-a-Lago gesichtet: alle kuschen vor Trump, bevor dieser überhaupt im Amt ist. Daher stellt sich die Frage: wer regiert denn derzeit eigentlich die USA? Heute Thanksgiving in den USA, daher nur die US-Futures geöffnet. Aber es gibt dennoch einige Dinge, die heute wichtig werden dürften: die Krise in Frankreich, der gestern kollabierte Rubel und die Eskalation des Ukraine-Kriegs etc. Gestern drückte Nvidia auf den Nasdaq - warum fällt die Aktie?

Hinweise aus Video:

1. US-Aktienmarkt soll seine globale Dominanz behalten

2. Wer viel Gold kauft – Zentralbanken aus Osteuropa und Asien

Das Video "EZB-Chefin Lagarde, Mexiko, Zuckerberg: Alle kuschen vor Trump!" sehen Sie hier..