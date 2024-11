ROUNDUP Regionalzug kollidiert mit umgestürztem Baum in NRW Ein Regionalzug ist in Rheine im Münsterland mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen. Von 44 Insassen seien zwei verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Baum am Mittwochabend durch Sturmböen auf …