Nvidia, ASML und Co: Globale Chip-Aktien haussieren!

In Frankfurt verzeichneten die Aktien von Infineon im frühen Xetra-Handel ein Plus von 1,2 Prozent. ASML-Aktien steigen in Europa um 3,6 Prozent. Die Aktien der Branchenausrüster Aixtron, SUESS MicroTec und PVA Tepla zogen um 2,2 bis 4,3 Prozent an. Titel von Tokyo Electron notierten in Japan bereits um mehr als 6 Prozent höher.

Auf Tradegate werden Nvidia-Aktien 1,6 Prozent höher gehandelt. Die Wall Street bleibt heute aufgrund von Thanksgiving geschlossen.