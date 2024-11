Ölpreise stabil

Marktbeobachter verwiesen auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen am Ölmarkt. In den USA bleiben die Rohstoffmärkte wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem hieß es, dass sich die Anleger vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ zurückhalten würden.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar verharrte im Vormittagshandel auf 72,83 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel geringfügig um acht Cent auf 68,64 Dollar.

Am Morgen war eine Verschiebung des Treffens der Opec+ gemeldet worden. Das als virtuelle Veranstaltung geplante Treffen werde von diesem Sonntag auf den 5. Dezember verlegt. Grund der Verschiebung ist, dass einige Minister am Sonntag bei einer Golfstaaten-Konferenz sind. Bei der Zusammenkunft des Verbunds von Mitgliedsstaaten der Opec und anderer wichtiger Förderländer wie Russland geht es um die Frage, wann Begrenzungen aufgehoben werden.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Die US-Regierung hatte am Mittwoch gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten nur einen Rückgang um 1,0 Millionen Barrel erwartet./jkr/jsl/jha/