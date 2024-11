Wie sich mit Unterstützung der Experten von Continu-ING der Bauablauf im VOB-Projektgeschäft optimieren lässt (FOTO)

Wittlich (ots) - Störungen und Verzögerungen bei der Fertigstellung von

Bauvorhaben im VOB-Projektgeschäft kosten nicht nur Zeit und Geld, sondern vor

allem auch Nerven. Um das zu vermeiden, ist eine funktionierende Zusammenarbeit

zwischen der planerischen Seite und dem ausführenden Handwerker unverzichtbar.

Ebenso unverzichtbar ist ein lückenloses Leistungsverzeichnis, kurz LV. Aber

genau da liegt ganz oft der Hund begraben. Wo es darüber hinaus überall

Optimierungsmöglichkeiten im Bauablauf gibt, wissen die Experten von

Continu-ING. Dabei handelt es sich um ein spezialisiertes Beratungsunternehmen

für anspruchsvolle Bauprojekte jeglicher Art.



Die Bauplanung nicht dem Zufall überlassen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Um Bauprojekte jeder Größenordnung zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zukönnen, sind wirtschaftliches Arbeiten und eine termingerechte Erfüllung in deneinzelnen Bauphasen das A und O. Bei unvorhergesehenen Störungen müssen dieVerantwortlichen außerdem in der Lage sein, schnell und professionell zureagieren. Normalerweise werden Planer und Handwerker jedoch eher unvorbereitetmit Problemen konfrontiert, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken.Die VOB-Beratung von Continu-ING setzt genau hier an und bietet ein nahezurevolutionäres Konzept, mit dem bereits im Vorfeld Prozesse so gestaltet werden,dass Ursachen wie mangelhafte Leistungsverzeichnisse oder Ausführungsunterlagenfür spätere Bauablaufstörungen frühzeitig behoben werden können - und das, bevorder Handwerker überhaupt das erste Mal auf der Baustelle steht. Ermöglicht wirddies durch eine praxisorientierte und vor allem leicht anwendbare Unterstützungin Sachen Baurecht. Hinzu kommt die Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick aufdas Mindset. So werden die richtigen Hebel zum richtigen Zeitpunkt in Bewegunggesetzt - und damit die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bauvorhabengeschaffen.Bauprojekte sind eine Gemeinschaftsleistung mit dem Ergebnis des WerkerfolgsOhne eine stringente Planung und Koordination kann ein Bauvorhabensprichwörtlich zum "Fass ohne Boden" werden. Dies lässt sich mit diversenGroßbauprojekten der vergangenen Jahre belegen, die bundesweit für Aufsehengesorgt haben. Die Erfahrung zeigt, dass die Effizienz im Bauablauf mit derKommunikation und Kooperation aller Projektbeteiligten stehen und fallen kann.Denn nur wenn der Informationsaustausch zwischen Architekt, Fachplaner und denausführenden Organen schnell und lückenlos gelingt, und vor allem, wenn jederseine vertraglich geschuldeten Leistungen ordnungsgemäß erbringt, lassen sichFehler und mögliche Verzögerungen in der Fertigstellung entsprechend verhindern.Wird mit der Ausführung begonnen, bevor Unklarheiten und Mängel in der Planung