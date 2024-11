Vorsicht: Bei diesen Aktien drohen Dividendenkürzungen!

Nicht immer laufen die Geschäfte aber so gut wie erhofft. Ist das über einen längeren Zeitraum der Fall, dann drohen sich Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen finanziell zu übernehmen – es sind Kürzungen zu befürchten, insbesondere wenn die Verschuldung hoch ist. Dann nämlich treten Ausschüttungen und Schuldenabbau in direkte Konkurrenz zueinander.

Dividendenaktien erfreuen sich bei Cashflow-orientierten Anlegern und Investoren großer Beliebtheit. Umgekehrt bieten regelmäßige Ausschüttungen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Shareholder am Gewinn zu beteiligen und öffentlichkeitswirksam eine gute Ertragslage zur Schau zu stellen, um das Interesse und die Aufmerksamkeit von Investoren zu gewinnen.

Wie sicher sind die Dividenden dieser Unternehmen?

Dieses Spannungsverhältnis hat sich das Research-Haus Wolfe zum Anlass genommen, einigen Unternehmen und ihren Ausschüttungen auf den Zahn zu fühlen. Die Analysten haben sich die Laufzeitstruktur von überdurchschnittlich hoch verschuldeten Unternehmen, die aber gleichzeitig eine Dividende auszahlen, näher angesehen, um zu ermitteln, welche Konzerne vor einer Kürzung ihrer Ausschüttungen stehen könnten. Die interessantesten Fälle, von denen sich einige auch in Ihren Depots befinden könnten, möchten wir Ihnen an dieser Stelle näher vorstellen.

Aus dem Bereich Kommunikation warnt Wolfe Research ausgerechnet bei Sirius XM Holdings, einem Unternehmen, bei dem zuletzt Investorenlegende Warren Buffett häufiger zugegriffen hat, vor einer Kürzung der Dividende, deren Rendite aktuell knapp 4,1 Prozent beträgt. Grund hierfür ist, dass die Hälfte der Verbindlichkeiten in Höhe von 10,1 Milliarden US-Dollar innerhalb der kommenden drei Jahre fällig wird.

Allzu große Sorgen brauchen sich Anleger jedoch nicht zu machen: Das Unternehmen verfügt über einen hohen Cashflow und hatte in den vergangenen Jahren keine Schwierigkeiten, alte Schulden abzulösen. Dividendenzahlungen haben im abgelaufenen Jahr außerdem nur 386 Millionen US-Dollar des Cashflows in Höhe von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar ausgemacht.

Bei Konsumgütern warnen die Wolfe-Experten vor Gefahren beim Haushaltsgerätehersteller Whirlpool sowie der Einzelhandelskette Kohl's. Während bei Whirlpool wie bei Sirius XM in den kommenden drei Jahren die Hälfte der ausstehenden Verbindlichkeiten fällig wird, sind es bei Kohl's 40 Prozent. Dazu kommt, dass Kohl's am Dienstag unterirdische Quartalszahlen vorgelegt hat und den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen ist, wodurch die Dividendenrendite inzwischen bei nicht nachhaltigen 13,6 Prozent liegt, auch wenn das Unternehmen für Dezember noch einmal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 Cent je Anteil bestätigt hat.

Bei Whirlpool beträgt die Dividendenrendite nach anhaltenden Kursverlusten in den vergangenen drei Jahren inzwischen 6,3 Prozent. Die Ausschüttung könnte jedoch aus einem ganz anderen als einem finanziellen Grund verschwinden: Im Sommer hat das deutsche Familienunternehmen Bosch Interesse an einer Übernahme verlautbaren lassen.

Bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs sehen die Analysten eine hohe Gefahr für Dividendenkürzungen beim Hersteller von Tiefkühlkost ConAgra sowie bei der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance. Bei ConAgra muss rund die Hälfte der Schulden in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar refinanziert werden, beim angeschlagenen Apothekenkonzern sind es sogar 63 Prozent der insgesamt 8,0 Milliarden US-Dollar.

Während Walgreens seine Dividende bereits halbieren musste, diese aber angesichts des anhaltenden Kursverfalls mit 11,0 Prozent schon wieder zweistellig ist, wird das Management bei ConAgra großen Wert darauflegen, um eine Kürzung herumzukommen. Zwar beträgt die aktuelle Serie an Steigerungen "nur" fünf Jahre, das Unternehmen zahlt jedoch bereits seit 35 Jahren ununterbrochen eine Dividende und wird diese Historie möglichst zu verteidigen versuchen.

Im Gesundheitsbereich sehen die Analysten beim Pharmakonzern Pfizer sowie beim Krankenversicherer und Drogeriebetreiber CVS Health eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Dividendenkürzungen. Hier werden in den kommenden drei Jahren 26 beziehungsweise 14 Prozent aller ausstehenden Schulden fällig.

Bei Pfizer erhalten Anleger aktuell eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent, bei CVS Health sind es 4,4 Prozent. Die Ausschüttungsquoten unterscheiden sich jedoch stark. Sind es bei Pfizer knapp 65 Prozent der Unternehmensgewinne, schüttet CVS Health überschaubare 41 Prozent seiner Erträge aus. Außerdem ist CVS Health eine absolute Cashflow-Maschine und steuert auch im laufenden Geschäftsjahr auf einen FCF im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich hin.

Auch bei Pfizer wird das Management trotz der durch der teuren Übernahme von Seagen auf 58,2 Milliarden US-Dollar angewachsenen Verbindlichkeiten darum kämpfen, die Dividende nicht kürzen zu müssen. Denn andernfalls wären die vergangenen 15 Jahre ununterbrochener Erhöhungen auf dem Weg zum Dividendenaristokraten umsonst gewesen.

Auch bei den besonders dividendenstarken Energietiteln gibt es einige Warnungen. Auf ihrer Liste haben die Wolfe-Experten mit Enterprise Product Partners und Energy Transfer gleich zwei bei Privatanlegern beliebte High-Yield-Titel. Die weisen mit 16 und 12 Prozent der in den kommenden drei Jahren fällig werdenden Kredite aber gleichzeitig die geringsten Quoten auf.

Wesentlich schlechter ist es hier um Hess Midstream, das die Hälfte seiner Schulden refinanzieren muss, sowie Frontline bestellt – hier nämlich ist die Kürzung der zuletzt bei fast 15 Prozent liegenden Dividende bereits wahr geworden: Die Quartalsdividende wurde von zuletzt 0,62 US-Dollar je Aktie auf 0,34 US-Dollar zusammengestrichen.

Fazit: Sorgen gerade in prominenten Titeln weitestgehend unbegründet

Das Analysten- und Research-Haus Wolfe warnt in einigen US-Aktien aufgrund einer ungünstigen Schuldenstruktur bei gleichzeitig hohen Dividendenrenditen und Ausschüttungsquoten vor Kürzungen.

Während diese Sorgen in einigen Titeln berechtigt sind, können Anleger vor allem bei auch hierzulande beliebten Titel größtenteils aufatmen: Hier erlauben wie bei CVS Health hohe Cashflows eine große finanzielle Flexibilität. Außerdem dürften Unternehmen wie ConAgra, die bereits über eine etablierte Dividendenhistorie verfügen, andere Maßnahmen (etwa den Verkauf von Unternehmensteilen) bevorzugen, um die Bilanz zu stärken.

Weitere Titel auf der von Wolfe Research erstellten Liste sind neben den an dieser Stelle präsentierten die Photodatenbank Shutterstock, die Restaurantkette Wendy's, der Müslikonzern Kellog, die gleichnamige Beteiligungsgesellschaft des US-Milliardärs Ichan sowie der Frachtdienstleister UPS und der Hersteller von Druck- und Kopiergeräten Xerox.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion