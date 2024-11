Tobias Fichtel gewinnt den Förderpreis der Fleischwirtschaft 2024 (FOTO)

Mainz (ots) - Tobias Fichtel, Geschäftsführer der Fichtel Consulting GmbH, einem

auf die Optimierung von Personal- und Organisationsprozessen für klassische

Handwerksmetzgerein spezialisierten Beratungsunternehmen, wurde dieses Jahr mit

dem renommierten Förderpreis der Fleischwirtschaft 2024 ausgezeichnet. Der Preis

wurde im Rahmen des Deutschen Fleisch Kongresses am 26. November 2024 in Mainz

verliehen.



Geschäftsführer Tobias Fichtel: "Viele traditionelle Metzgereien kämpfen derzeit

ums Überleben - nicht, weil ihnen die Kunden fehlen, sondern aufgrund des

massiven Fachkräftemangels. Meine Mission ist es, diesen Unternehmen mit

nachhaltigen Lösungen zur Personalführung und Betriebsstruktur unter die Arme zu

greifen. Umso mehr freut es mich, für mein persönliches Engagement in der

Branche mit dem Förderpreis der Fleischwirtschaft gewürdigt worden zu sein. Das

ist ein riesiger Vertrauensbonus, der zeigt, dass wir mit unserer Arbeit einen

echten Unterschied machen und einen spürbaren Mehrwert schaffen, indem wir

Metzgereien dabei unterstützen, langfristig gut aufgestellt zu sein."







der "afz - allgemeine fleischer zeitung" und "FLEISCHWIRTSCHAFT" verliehen wird,

ist mit einem Preisgeld von 3.000 Euro dotiert und würdigt außergewöhnliche

Ideen, Projekte und Karrierewege junger Talente unter 35 Jahren, die mit ihrem

Engagement die Fleischbranche voranbringen. Ziel ist es, motivierte

Nachwuchskräfte zu identifizieren und zu fördern, die herausragende Leistungen

in ihrem Berufsfeld gezeigt haben. Die drei Gewinner werden von einer

hochkarätig besetzten Jury ausgewählt, die die Preisträger unter anderem danach

beurteilt, welchen Aufgaben sie sich beruflich stellen. Dabei zählen kleine

Vorhaben ebenso wie großangelegte Projekte. Die Gewinner kommen aus ganz

unterschiedlichen Bereichen wie Handel, Industrie und Wissenschaft, wobei Tobias

Fichtel die Auszeichnung in der Kategorie Handwerk für seinen persönlichen

Einsatz und seine intensive Arbeit zur Unterstützung von Metzgereien bei der

Bekämpfung des Fachkräftemangels erhielt.



Die Preisverleihung fand im Rahmen des Deutschen Fleisch Kongresses in Mainz

statt, wo die Branchenexperten, Macher und Entscheidungsträger der Branche zum

regen Austausch zusammengekommen sind. Eine hohe Aufmerksamkeit in der

Fleischbranche und über Branchengrenzen hinaus war den Preisträgern somit

garantiert. Auf dem Kongress hatten sie die Gelegenheit, ihre Projekte zu

präsentieren und wichtige Kontakte zu knüpfen.



"Der Förderpreis der Fleischwirtschaft ist für mich nicht nur eine persönliche

Auszeichnung, sondern vor allem ein starkes Signal dafür, dass wir mit unserer

Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Das Preisgeld möchte ich nutzen, um ein Event

zu organisieren, das den Austausch mit bestehenden und neuen Partnern fördert.

Ziel ist es, einen spannenden Tag mit frischen Impulsen und wertvollen

Gesprächen zu gestalten, der nicht nur unsere Kunden, sondern auch andere

Interessierte aus der Branche anzieht, damit wir gemeinsam Lösungen für die

Zukunft des Handwerks entwickeln können. Ich freue mich darauf, unsere Mission

stetig weiter voranzutreiben und die branchenspezifischen Herausforderungen

aktiv anzugehen", so Tobias Fichtel.



Über Tobias Fichtel:



Tobias Fichtel ist Geschäftsführer der Fichtel Consulting GmbH, einem

Beratungsunternehmen mit Sitz in Lauffen am Neckar, das es sich zur Aufgabe

gemacht hat, klassische Handwerksmetzgereien mit eigener Produktion dabei zu

unterstützen, den Personalmangel zu besiegen und mehr Zukunftssicherheit zu

erhalten. Mit maßgeschneiderten Trainings für Geschäftsführer, Führungskräfte

und Verkaufsmitarbeiter vermitteln die Experten wertvolle Grundlagen im Bereich

der Führung und Förderung von Mitarbeitern. Seit ihrer Gründung konnte die

Fichtel Consulting GmbH mit ihrem Angebot bereits zahlreichen Metzgereien dabei

helfen, ein qualifiziertes Team aufzubauen und nachhaltigen Unternehmenserfolg

helfen, ein qualifiziertes Team aufzubauen und nachhaltigen Unternehmenserfolg

zu erreichen.



