1 Dividendenaktie mit 57 Erhöhungen und 3,74 % Rendite

Nach der US-Wahl profitieren vor allem Unternehmen, die nur in den USA aktiv sind. Hinzu kommen viele Bank - und Finanzwerte, denen die geplante Deregulierung entgegenkommt. Doch auch weitere zinssensitive Werte schneiden bisher positiv ab. So ist Donald Trump dafür bekannt, gern Einfluss auf die Zentralbankpolitik zu nehmen und niedrigere Zinsen zu fordern, um die Wirtschaft und Kapitalmärkte noch stärker anzutreiben.

Eines der besten US-Immobilien-Unternehmen

Federal Realty Investment Trust aus North Bethesda (Maryland, USA) entwickelt und verwaltet hochwertige Einzelhandels-, Wohn- und gemischt genutzte Immobilien, die sich in den Küstenregionen der USA befinden, wozu die Regionen von Washington, D. C. bis Boston sowie Nord- und Südkalifornien zählen.

Viele der Mieter gehören zu erstklassigen Marken und etablierten Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise Lebensmittelketten, Apotheken, Restaurants, Hotels und Modegeschäfte. Diese Mischung sorgt für verlässliche Mieteinnahmen.

Federal Realty achtet auf eine nachhaltige Immobilienentwicklung, energieeffiziente Gebäude und Projekte, die den urbanen Lebensstil fördern. Der Fokus auf modernisierte, nutzerfreundliche Immobilien sorgt zudem dafür, dass die Objekte auch langfristig attraktiv bleiben.

Quelle: https://ir.federalrealty.com/static-files/9b6a0e58-198f-4faf-a065-788b5b300643

Der Federal Realty Investment Trust wurde 1962 gegründet und fokussiert sich auf ein nachhaltiges Wachstum durch Investitionen in Regionen mit hoher Nachfrage. Er entwickelt urbane, gemischt genutzte Viertel wie Santana Row in San José (Kalifornien), Pike & Rose in North Bethesda (Maryland) und Assembly Row in Somerville (Massachusetts).

Das Portfolio umfasst aktuell 102 Immobilien mit etwa 2,5 Millionen Quadratmetern Fläche und 3.400 Mietern.

Federal Realty Investment Trusts positive Geschäftsentwicklung

Darüber hinaus weist das Unternehmen eine gute finanzielle Entwicklung auf.

So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 686,9 Millionen auf 1.132,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 162,9 Millionen auf 227,7 Millionen US-Dollar gestiegen. Federal Realty besitzt mit 37,6 Prozent Eigenkapitalquote weiterhin eine solide Bilanz.

Das Unternehmen ist ein sogenannter Real Estate Investment Trust (REIT). Diese besondere Gesellschaftsform ist auf den Besitz, die Verwaltung und die Finanzierung von Immobilien spezialisiert und ermöglicht es Anlegern, in Immobilien zu investieren, ohne dass sie diese selbst kaufen und verwalten müssen.

Hohe und kontinuierliche Dividende

Federal Realty schüttet seinen gesamten Gewinn als Dividende an seine Anleger aus und ist deshalb von der Besteuerung befreit. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,74 Prozent (28.11.2024).

Mit 57 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Dividenden gehört das Unternehmen außerdem zu den langfristig erfolgreichsten Dividendenaristokraten.

Quelle: https://ir.federalrealty.com/static-files/9b6a0e58-198f-4faf-a065-788b5b300643

Fazit: Federal Realty Investment Trust

Der Federal Realty Investment Trust bietet Anlegern eine Möglichkeit, auch mit geringen Beträgen gestreut in US-Immobilien bester Lage zu investieren und gleichzeitig von den erzielten Mieteinnahmen und Verkaufserlösen zu profitieren, die das Unternehmen kontinuierlich ausschüttet.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.

Die Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 110EUR auf Stuttgart (29. November 2024, 08:07 Uhr) gehandelt.