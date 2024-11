Big-Deal für Heidelberg Materials in den USA

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat eine Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Giant Cement Holding und seiner Tochtergesellschaften für 600 Millionen US-Dollar getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Es wird erwartet, dass die Transaktion, die im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll, im ersten Betriebsjahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von etwa 60 Millionen US-Dollar einbringen wird, "vor erheblichen zusätzlichen Synergien", so Heidelberg in einer Erklärung.

"Die Übernahme wird unsere Zementpräsenz in den wachsenden Märkten im Südosten der USA und in Neuengland weiter stärken", sagte Chris Ward, CEO von Heidelberg Materials North America.

Vorstandschef Dominik von Achten erklärte: "Dieser Schritt folgt auf eine Reihe wichtiger Akquisitionen in diesem Jahr, die bereits zu unserem starken Ergebnis in Nordamerika beigetragen haben."

Die Giant Cement Holding war im Besitz der spanischen Zement- und Immobiliengesellschaft Inmocemento (IMCO.MC) des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim, die einen Kapitalgewinn von 145 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der Vermögenswerte verbuchen wird, so das spanische Unternehmen in einer separaten Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht.

Die Zement- und Immobiliengesellschaft gehört dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim und wurde Anfang des Monats von seinem spanischen Mischkonzern FCC abgespalten.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials anlässlich der angekündigten Übernahme von Giant Cement mit einem Kursziel von 121 Euro auf "Neutral" belassen. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 142,10 auf 145,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Bank JPMorgan erhöht das Kursziel von 149 auf 150 Euro, die Einstufung bleibt "Overweight."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 119EUR auf Tradegate (28. November 2024, 11:58 Uhr) gehandelt.

