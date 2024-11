Ausweisung von ARD-Mitarbeitern absolut inakzeptabel

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt hat die russische Entscheidung zur Ausweisung zweier ARD-Mitarbeiter scharf kritisiert. "Dass jetzt Kolleginnen und Kollegen der ARD aus Russland ausgewiesen werden sollen, ist absolut inakzeptabel", sagte Tobias Lindner (Grüne), Staatsminister im Auswärtigen Amt, im ZDF-Morgenmagazin.

Das russische Außenministerium hatte am Mittwoch erklärt, die Ausweisung der beiden ARD-Mitarbeiter sei die Antwort auf eine Ausweisung von Korrespondenten des russischen Staatsfernsehens aus Deutschland. Der TV-Sender 1. Kanal hatte zuvor berichtet, er sei von deutschen Behörden aufgefordert worden, sein Büro in Berlin zu schließen - eine Darstellung, die in Berlin umgehend zurückgewiesen wurde.