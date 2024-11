Gewinn von Deutsche Beteiligungs AG mehr als halbiert - Aktie im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von knapp 106 auf 47,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Aktionäre sollen erneut eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie erhalten. Für 2025 kann der Vorstand eine schwächere Entwicklung im Tagesgeschäft nicht ausschließen. Die Aktie legte dennoch etwas zu.

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Im Berichtsjahr habe es neun Transaktionen gegeben, teilte die Gesellschaft mit.

Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. Deren Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) wird 2025 mit erwarteten 8 bis 13 Millionen Euro klar zurückgehen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag es bei 16,2 Millionen und verbesserte sich damit um knapp 15 Prozent.

Weiterhin schrieb die DBAG am Donnerstag ihre mittelfristige Planung um ein Jahr fort: 2027 soll der Nettovermögenswert bei 815 bis 955 Millionen Euro liegen, während das operative Ergebnis aus der Fondsberatung auf 12 bis 18 Millionen Euro geschätzt wird. Die makroökonomische Gesamtlage erfordere ein umsichtiges Vorgehen, hieß es am Donnerstag weiter. Das Management blicke aber auch aufgrund der guten Liquiditätsausstattung optimistisch in die Zukunft, ebenso wie auf die mittel- und langfristigen Chancen.

Die DBAG war im Februar 2023 in den Nebenwerteindex SDax zurückgekehrt. Fast 29 Prozent der Aktien gehören der Rossmann Beteiligungs AG, dem Vehikel des Unternehmers Dirk Roßmann, Gründer der Drogeriemarktkette Rossmann. Zweitgrößter Aktionär der DBAG ist mit rund 10 Prozent die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Anpora.

Am Donnerstagvormittag stand die DBAG-Aktie knapp zwei Prozent im Plus und konnte somit ihren Kursverlust seit Jahresbeginn etwas reduzieren. Er beträgt momentan rund 20 Prozent. Und auch schon länger investierte Anleger dürften nicht allzu zufrieden sein: In den vergangenen drei Jahren hat die Aktie 38 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen fünf Jahren fast 42 Prozent. Auf Zehnjahressicht liegt sie stabil.

Die Beteiligungsgesellschaft wurde nach eigenen Angaben 1965 von der Deutschen Bank und anderen Privatbanken gegründet. 1985 ging sie an die Börse./lew/ngu/men

