Trotz gesunkener Inflation drücken hohe Preise auf die Stimmung

Bonn (ots) -



- 9 von 10 Befragten haben ihr Konsumverhalten aufgrund hoher Preise geändert

- Mehr als ein Drittel der Deutschen kauft nur noch das Nötigste ein

- Die junge Generation schaut mehrheitlich optimistisch in die Zukunft



Im Herbst 2024 erreichte die Inflationsrate in Deutschland den niedrigsten Stand

seit dreieinhalb Jahren, was sich positiv auf die allgemeine Stimmung auswirkte.

Haben sich die Sorgen der Deutschen damit verflüchtigt? Kaum, denn die Preise

bleiben hoch. Eine aktuelle repräsentative Umfrage der norisbank beleuchtet die

Auswirkungen der Inflation auf den Alltag und zeigt, wer besonders optimistisch

in die Zukunft blickt.







zuversichtlich, dass die Inflation abflauen würde. Diese Erwartung erfüllte sich

tatsächlich: Im Herbst 2024 lag die Inflationsrate in Deutschland auf dem

niedrigsten Stand seit Jahren, was zu einem positiven Stimmungstrend führte.

Dieser Optimismus scheint sich 2024 weiter fortzusetzen. Aktuell geben mehr als

20 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Inflation keine Sorgen bereitet -

ein Anstieg von rund 7 Prozentpunkten im Vergleich zu 2023. Zudem erwarten 45,4

Prozent der Deutschen, dass sich die Inflation 2025 weiter normalisieren wird -

ein Anstieg von 10,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (2023: 35,2

Prozent). Besonders optimistisch zeigen sich Männer (57 Prozent), Familien, die

Kinder außerhalb des Haushalts finanziell unterstützen (54,3 Prozent), sowie

Personen mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 2.500 Euro (53,6 Prozent). Auch

jüngere Menschen unter 30 Jahren äußern mehrheitlich (50,8 Prozent) eine

positive Erwartung. Diese Zahlen spiegeln wider, dass - wenn auch nicht die

Wirtschaft - immerhin der Optimismus wächst.



Trotz positiver Signale aus einzelnen Bevölkerungsgruppen machen sich weiterhin

viele Deutsche Sorgen um ihre finanzielle Situation, vor allem um steigende

Lebenshaltungskosten (2024: 60,2 Prozent; 2023: 63,2 Prozent), um eine

unzureichende Rente oder Altersvorsorge (2024: 37,2 Prozent; 2023: 38 Prozent)

und um den Wertverlust der eigenen Ersparnisse (konstant bei 28 Prozent). Zudem

erwartet immer noch die Mehrheit der Deutschen (54,6 Prozent), dass die

Inflation 2025 hoch bleiben wird. Diese Befürchtung ist besonders ausgeprägt bei

Frauen (67,3 Prozent) und beispielsweise Personen mit einem

Haushaltsnettoeinkommen unter 2.500 Euro (66,7 Prozent). Auch die meisten über

50-Jährigen fürchten eine weiterhin hohe Inflation (57,3 Prozent). Doch es ist

zu vermuten, dass viele Befragte weniger die Inflationsrate an sich, sondern

vielmehr das anhaltend hohe Preisniveau beunruhigt. Denn trotz gesunkener



