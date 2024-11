Wirtschaft investiert weiter kräftig in Forschung - trotz Konjunkturflaute

Berlin (ots) - Unternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 ihre Ausgaben für

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE) in den eigenen Unternehmen weiter

deutlich gesteigert - um mehr als 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies

zeigen erste Trendzahlen aus der FuE-Befragung, die der Stifterverband jährlich

im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) durchführt.

Wachstumstreiber sind vor allem Informations- und Kommunikationstechnologien

sowie Biotech im Bereich der Spitzentechnik, aber auch Maschinenbau und

Elektroindustrie.



Im Jahr 2023 haben die Unternehmen in Deutschland für unternehmensinterne

Forschung und Entwicklung 88,7 Milliarden Euro ausgegeben - ein neuer Rekord. Im

Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 8,4 Prozent. Noch stärker haben

sich die Aufwendungen für Forschungsaufträge erhöht. Ihr Volumen umfasst

inzwischen 31,7 Milliarden Euro und damit 14,5 Prozent mehr als noch 2022.

Auftragsforschung wird für Unternehmen seit Jahren immer bedeutsamer, um Zugang

zu neuem Wissen oder neuen Märkten zu erlangen, Kosten und Risiken zu senken

oder um Flexibilität zu gewinnen. Das sind die Ergebnisse erster Trenddaten aus

der Erhebung zu Forschung und Entwicklung (FuE) im Wirtschaftssektor.







hohen Inflation zurückzuführen. Dennoch: Ein erheblicher Teil geht auf eine

kräftige Ausweitung des FuE-Engagements der Unternehmen zurück. Die Bedeutung

von Forschung und Entwicklung für eine Volkswirtschaft zeigt sich im Anteil der

internen FuE-Aufwendungen von Staat und Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt

(BIP). Deutschland zählt hier im internationalen Vergleich zu den stärkeren

Ländern. Im Jahr 2023 investierte Deutschland 3,11 Prozent seines BIP in

Forschung und Entwicklung. Die Wirtschaft allein kommt auf einen Anteil von 2,12

Prozent, Hochschulen, Staat und Private Institutionen ohne Erwerbszweck von 0,99

Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert leicht gestiegen. Im Jahr 2022 lag

der Anteil des BIP in Forschung und Entwicklung noch bei 3,07 Prozent.



Ein Blick in die einzelnen Branchen zeigt: Prozentual am stärksten hat die

Informations- und Kommunikationsbranche die Aufwendungen für Forschung und

Entwicklung erhöht. Hier gibt es im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 15,2

Prozent. Allein die FuE-Aufwendungen für Programmiertätigkeiten innerhalb der

IKT-Branche übersteigen mit rund 5,5 Milliarden Euro diejenigen der gesamten

chemischen Industrie in Deutschland. Auch die Dienstleistungen für Forschung und Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die höheren FuE-Aufwendungen sind zum Teil auf gestiegene Kosten aufgrund derhohen Inflation zurückzuführen. Dennoch: Ein erheblicher Teil geht auf einekräftige Ausweitung des FuE-Engagements der Unternehmen zurück. Die Bedeutungvon Forschung und Entwicklung für eine Volkswirtschaft zeigt sich im Anteil derinternen FuE-Aufwendungen von Staat und Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt(BIP). Deutschland zählt hier im internationalen Vergleich zu den stärkerenLändern. Im Jahr 2023 investierte Deutschland 3,11 Prozent seines BIP inForschung und Entwicklung. Die Wirtschaft allein kommt auf einen Anteil von 2,12Prozent, Hochschulen, Staat und Private Institutionen ohne Erwerbszweck von 0,99Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert leicht gestiegen. Im Jahr 2022 lagder Anteil des BIP in Forschung und Entwicklung noch bei 3,07 Prozent.Ein Blick in die einzelnen Branchen zeigt: Prozentual am stärksten hat dieInformations- und Kommunikationsbranche die Aufwendungen für Forschung undEntwicklung erhöht. Hier gibt es im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 15,2Prozent. Allein die FuE-Aufwendungen für Programmiertätigkeiten innerhalb derIKT-Branche übersteigen mit rund 5,5 Milliarden Euro diejenigen der gesamtenchemischen Industrie in Deutschland. Auch die Dienstleistungen für Forschung und