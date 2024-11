Das sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Pflegebetriebsrente und anderen Modellen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bretten (ots) - Ein Drittel aller Pflegekräfte steht unmittelbar vor demRuhestand: ein Weckruf für eine ganze Branche - und ein Grund, endlich zuhandeln. Während die meisten Betriebe allerdings noch immer vergeblich nachzuverlässigen Lösungen suchen, konnten einige von ihnen mithilfe derPflegebetriebsrente bereits beachtliche Ergebnisse erzielen. Was aber hat esdamit auf sich und inwieweit unterscheidet sie sich von herkömmlichen Modellenzur Zukunftsabsicherung?Schon in den nächsten Jahrzehnten wird die Pflegebranche von einer massivendemografischen Herausforderung getroffen: Rund 13 Millionen Beschäftigteerreichen das Rentenalter und allein im Pflegebereich wird der Personalmangelalarmierende Ausmaße annehmen: Prognosen sprechen von einem zusätzlichen Bedarfvon bis zu 500.000 Pflegekräften bis 2035. Doch bereits heute spitzt sich dieSituation zu, denn jährlich steigt die Zahl der Pflegebedürftigen um etwa326.000 Menschen. Diese Dynamik erhöht nicht nur den Druck aufPflegeeinrichtungen, sondern gefährdet auch die Qualität der Versorgung. "Ohnegezielte Maßnahmen riskieren wir, dass die Pflegebranche in Zukunft wederwirtschaftlich noch personell tragfähig bleibt", warnt Peter Schnepf, Initiatorder Pflegebetriebsrente. Der Personalmangel müsse daher durch innovativeKonzepte aktiv angegangen werden, um langfristige Lösungen zu schaffen."Letztendlich brauchen wir also dringend eine zuverlässige Möglichkeit, umqualifizierte Mitarbeiter zu binden und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zusichern - mit der Pflegebetriebsrente haben wir genau eine solche Lösungkreiert", fügt er hinzu. Mit mehr als einem Jahrzehnt Expertise und über 100erfolgreichen Implementierungen hat das Team um Peter Schnepf damit gezeigt,dass eine maßgeschneiderte betriebliche Altersvorsorge nicht nur dieArbeitgebermarke stärkt, sondern auch soziale Verantwortung demonstriert. Ab dem1. Dezember 2024 begrüßt das Team außerdem die neueGesellschafter-Geschäftsführerin Rebecca Borkhard im Unternehmen, die mit ihrerExpertise im Altersvorsorgebereich für eine noch stärkere Pflegebetriebsrentesorgt. Durch digitale Prozesse und individuelle Konzepte ermöglicht diePflegebetriebsrente den Betrieben eine effiziente Verwaltung - ein Vorteil, derin der stressigen Pflegebranche kaum zu überschätzen ist. Dank ihrerAnpassungsfähigkeit und Branchenorientierung schafft sie es zudem, denspezifischen Herausforderungen des Pflegesektors gerecht zu werden undnachhaltige Lösungen zu bieten. Welche Vorteile sich dabei im Detail ergeben,verrät Peter Schnepf hier.1. Optimierte Altersvorsorge für MitarbeiterViele gängige Altersvorsorgemodelle bieten Pflegekräften nur begrenzte