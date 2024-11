Wie Paid Ads im B2B-Bereich zu einer konsistenten Gewinnung von hochpreisigen Kunden führen (FOTO)

Eindhoven (ots) - Um nachhaltig zu wachsen, sind Unternehmen darauf angewiesen,

kontinuierlich neue Kunden zu gewinnen. Doch traditionelle

Leadgenerierungsmethoden stoßen immer häufiger an ihre Grenzen. Doch wie können

Unternehmen stattdessen eine konsistente Gewinnung von hochpreisigen Kunden

erreichen?



Viele Experten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister kennen das

Problem: Sie stecken all ihre Energie in die Kundengewinnung, doch nur selten

erzielen ihre Bemühungen stabile Ergebnisse. Wenn Empfehlungen,

Content-Marketing und Kaltakquise hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird der

Geschäftsalltag schnell unberechenbar - die Zahl der Leads schwankt von Monat zu

Monat. "Traditionelle Leadgenerierungsmethoden wie Empfehlungen,

Content-Marketing oder Kaltakquise gehören für viele Coaches, Berater, Experten

und Agenturinhaber zum Alltag, doch sie haben oft Schwächen, die das Wachstum

nachhaltig einschränken können", berichtet Jousef Murad, Geschäftsführer von

APEX Consulting (https://theapexconsulting.com/) .





