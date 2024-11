Innovatives Tech-Start-up Semanux wird Teil der alfa-Unternehmensgruppe / Erweiterung des barrierefreien Angebots von alfatraining, alfaview und EML durch intelligente Softwarelösungen von Semanux (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Das vielfach ausgezeichnete IT-Unternehmen Semanux firmiert

seit dem 22.11.2024 unter dem Dach der alfa-Unternehmensgruppe des Karlsruher

Technologieunternehmers Niko Fostiropoulos.



Mit Semanux gewinnt Niko Fostiropoulos ein Unternehmen, das über umfangreiches

Know-how in den Bereichen der intelligenten Mensch-Computer-Interaktion sowie

des maschinellen Lernens verfügt.





Die Produktpalette von Semanux umfasst innovative Technologien in den BereichenEye Tracking, Gestenerkennung sowie Mimik- und Gesichtserkennung.Die Semanux GmbH wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts der UniversitätStuttgart am Lehrstuhl für Analytic Computing des Instituts für KünstlicheIntelligenz gegründet und durch einen EXIST-Forschungstransfer desBundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie den EuropäischenSozialfonds gefördert.Die Technologien von Semanux wurden bereits mit renommierten Preisenausgezeichnet, unter anderem mit dem CyberOne-Award, dem 3. Platz desHealth-i-Awards des Handelsblattes sowie dem 3. Platz bei der KI-Garage.Semanux wird mit demselben Team aus Informatiker:innen und KI-Spezialist:innendie Produktpalette (Semanux Access, Focus sowie SDK) weiterentwickeln. Darüberhinaus sollen auch neue KI-basierte Lösungen für die gesamte Unternehmensgruppeentstehen. Die barrierefreien Steuerungslösungen von Semanux werden zukünftignahtlos in bestehende Produkte von alfaview, alfatraining und EML SpeechTechnology integriert werden." Unser Ziel ist es, eigene Digitalprodukte und KI-Lösungen in Deutschland undder Europäischen Union zu entwickeln, sodass Menschen in allen Ländern der Weltbarrierefrei kommunizieren können - 100 % daten- und informationssicher. Mit demstrategischen Kauf des Technologieexperten Semanux gewinnen wir eineninnovativen Partner rund um die zukunftsweisenden Themen barrierefreie Steuerungund künstliche Intelligenz, der unser Know-how leistungsstark ergänzen wird . "- Niko Fostiropoulos, Geschäftsführer von alfatraining, alfaview, EML undSemanuxMit der Erweiterung der Unternehmensfamilie durch den Kauf von Semanux schafftNiko Fostiropoulos die Basis für umfangreiche Entwicklungen in den Bereichenintelligenter Steuerungen und barrierefreier digitaler Teilhabe.