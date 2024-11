Was Deutsche vom Online-Shopping abhält

sirmike [Blogger] schrieb 24.11.24, 09:58

Solche Pseudo-Analysen kann man alle in die Tonne treten, es dreht sich alles um den Kurs. Blödsinn!



Man sitzt im Stadion mit bestem Blick. Die einen schauen auf das Spielfeld (also die Fundamentaldaten, das Unternehmen, die Entwicklung), die anderen nur auf die Anzeigentafel (also die Kursentwicklung). Wer hat mehr vom Spiel, für wen lohnt sich der hohe Eintrittspreis? Genau...



Die Unternehmensentwicklung gibt (alleine) den Kursverlauf vor. Nicht immer sofort, nicht im direkten zeitlichen Zusammenhang, aber grundsätzlich. Wie die Leitplanken auf der Autobahn. Wer den Weg nicht erkennt, sollte lieber nicht fahren. Und der Chartverlauf ist der Blick in den Rückspiegel, um daraus den vor einem liegenden Weg zu deuten. Ist bei Tempo 200 auf der Autobahn nicht zu empfehlen, sich alleine auf den Rückspiegel zu verlassen. Ab und zu mal ein Blick, aber ansonsten sollte man nach vorne schauen (und nicht auf die Charts).



Die Aktie von PayPal wird weiter steigen, wenn sie ihr Business weiter in den Griff kriegen und technologisch wieder in Vorhand kommen. Sonst nicht.