Hohe Recyclingrate und effizientes Rücknahmesystem von EPS-Verschnitten auf Baustellen (FOTO)

Berlin (ots) - Eine neue Studie des Industrieverbandes Hartschaum (IVH),

durchgeführt von der Conversio Market & Strategy GmbH, bietet eine umfassende

Analyse der Produktions-, Recycling- und Abfallströme von expandiertem

Polystyrol-Hartschaum (EPS) in Deutschland. Neben beeindruckenden Recyclingraten

im Bereich der Baustellenverschnitte werden auch die Herausforderungen und

zukünftigen Perspektiven im EPS-Recycling beleuchtet. Die Studie unterstreicht

die bedeutenden Fortschritte und das Engagement der EPS-Industrie in Richtung

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.



65,8% Recyclingrate von EPS-Verschnitten im Jahr 2021





Laut der Conversio-Studie wurden im Jahr 2021 65,8% derEPS-Baustellenverschnitte recycelt, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffeerheblich reduziert werden konnte. Kein anderer Dämmstoff erreicht eine derarthohe Recyclingrate. Die Mitglieder des IVH, allesamt führende Hersteller vonWärmedämmplatten aus EPS, haben in den letzten 30 Jahren ein effizientesRücknahmesystem etabliert, das Verschnitte von Baustellen zurückholt undrecycelt.Umweltbilanz: CO2-Einsparungen durch RecyclingDie Herstellung der Baustellenverschnitte und der Rücktransport verursachen ca.16.900 t CO2-Äquivalent. Diese Menge entspricht dem jährlichen CO2-Verbrauch vonca. 7.250 Kleinwagen mit 20.000 km Jahresleistung oder der CO2-Menge, die1.350.000 Bäume im Jahr binden können. Diese Einsparungen verdeutlichen dieökologische Bedeutung des etablierten Rücknahmesystems.Mechanisches Recycling inklusive Weiterverwertung in Höhe von 30,7%Betrachtet man nur die zur Verfügung stehenden EPS-Dämmstoffabfälle, die daseingesetzte Flammschutzmittel Polymer FR enthalten und für die ein mechanischesRecycling gesetzlich zulässig ist, wurden im Jahr 2021 30,7% recycelt bzw.weiterverwertet. Dieses Material umfasst neben den bereits beschriebenenVerschnittresten von Baustellen auch das aus Rückbauten von Anwendungen, beidenen EPS lose verlegt bzw. einfach von anderen Bauteilschichten trennbar ist.Kein anderer Dämmstoff kann eine solch hohe Recyclingquote aufweisen.Interner Kreislauf von ProduktionsverschnittenIm Produktionsprozess der EPS-Dämmstoffe fallen 8,5 % Zuschnittverluste an, diezu 100% wiederverwendet werden. Diese interne Kreislaufführung wird lautKreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) nicht als Recycling definiert, da das Materialnie als Abfall klassifiziert wurde. Dennoch trägt diese Praxis erheblich zurAbfallvermeidung bei und spiegelt die umweltfreundliche Herangehensweise derEPS-Hersteller wider. Eine 100 %ige Nutzung dieser Pre-Consumer Abfälle ist