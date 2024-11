Individuelles CRM-System für klare Prozesse und zentrale Datenverwaltung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Konnersreuth (ots) - Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich getrübt - heutemüssen sich Unternehmen mehr denn je anstrengen, um auf Wachstumskurs zubleiben. An oberster Stelle steht dabei nicht selten die Implementierung einesleistungsstarken CRM-Systems - denn die Beziehung zum Kunden ist für jedesUnternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Der Vertriebs- und Marketingexperte JonasErnstberger hat sich gemeinsam mit seinem Team der Aufgabe verschrieben,Unternehmen schneller zu besseren Kunden zu verhelfen. Mit Wholix hat er einCRM-System entwickelt, das sich flexibel an die Bedürfnisse jedes Teams undjeder Abteilung anpasst. Wie Unternehmen mithilfe von Wholix auch in schwierigenZeiten wachsen können, erfahren Sie im Folgenden.Für viele Unternehmen stellt der Umgang mit einer Flut von Kundendaten eineechte Herausforderung dar. In der Vergangenheit landeten all diese Informationenmeist auf den Festplatten von Computern oder Laptops, manchmal wurden sie aberauch nur im Gedächtnis der Mitarbeiter gespeichert. Wenn ein Mitarbeiter dasUnternehmen verließ, gingen folglich nicht selten auch wertvolle Kundendatenverloren. An dieser Stelle kommt das Customer-Relationship-Management (CRM) insSpiel. Es dient dazu, genau solchen Problemen entgegenzuwirken, indem esKundendaten in verwertbare Einblicke verwandelt, die echten Mehrwert bieten. Sokönnen alle Teammitglieder zu jeder Zeit auf die aktuellsten Informationenzugreifen. "Ein CRM-System erleichtert Unternehmen das Management ihrerKundendaten", erklärt Vertriebs- und Marketingexperte Jonas Ernstberger. "Esunterstützt den Vertrieb, liefert wertvolle Erkenntnisse und verbessert dieTeamkommunikation.""Zudem hilft ein CRM-System Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen zustärken", fährt der Experte fort. "Das ist angesichts der enormen Mengen ankundenbezogenen Daten, die Unternehmen tagtäglich generieren, von entscheidenderBedeutung." Gemeinsam mit seinem Team entwickelt Jonas Ernstbergermaßgeschneiderte Konzepte, um Unternehmen schneller zu besseren Kunden zuverhelfen. Dabei war das Unternehmen in der Vergangenheit als reine Agenturtätig und ist damit bestens mit den Problemen und Herausforderungen bestehenderCRM-Systeme vertraut. Basierend auf dieser Erfahrung hat Jonas Ernstberger mitWholix ein CRM-System entwickelt, das frischen Wind in die Datenverwaltung unddie Arbeitsabläufe von Unternehmen bringt. Wholix optimiert nicht nur die Artund Weise, wie Daten gespeichert und verarbeitet werden, sondern sorgt auch