Wie Marcel Scholz mit Remote-Tele-Sales Berufstätigen finanziellen Erfolg ermöglicht (FOTO)

Potsdam (ots) - Ein profitables zweites Standbein neben dem Vollzeitjobaufbauen? Das Internet macht es möglich. Marcel Scholz, Inhaber vonRemote-Tele-Sales hat sich darauf spezialisiert, Berufstätigen zu zeigen, wiesie digitale Dienstleistungen bequem von zu Hause aus erfolgreich verkaufenkönnen. Wie sein Coaching abläuft und welches tägliche Provisionspotenzial seineTeilnehmer erwarten können, erfahren Sie hier.Die steigende Inflation hat in den letzten Jahren das Leben spürbar teurerwerden lassen. Der Wunsch nach finanzieller Entlastung ist groß: Studien zeigen,dass jeder zweite Deutsche mit seinem Einkommen unzufrieden ist. Immer mehrVollzeitbeschäftigte, Studierende und Auszubildende suchen daher nachMöglichkeiten, ihr Einkommen zusätzlich zu steigern. Doch die knappe Zeit stelltein großes Hindernis dar: Ein zusätzlicher Minijob ist für viele schlicht nichtmachbar, da der Hauptberuf den Großteil des Tages beansprucht. Die einzigeMöglichkeit wäre einer Zweitbeschäftigung von zu Hause aus nachzugehen - dochhier ein hochprofitables Modell zu finden, das den investierten Aufwandrechtfertigt, gestaltet sich für viele schwierig. "Es gibt zahlreiche Wege, umonline, ohne viel Zeit und von zu Hause aus das Einkommen deutlichaufzustocken", erklärt Marcel Scholz von Remote-Tele-Sales. "Leider wissen nurdie wenigsten von diesen Möglichkeiten oder wagen den ersten Schritt. Sieverpassen dadurch nicht nur hohe Summen an Geld, sondern berauben sich auch derMöglichkeit, sich irgendwann jemals finanziell frei zu fühlen.""Der Schlüssel, um Remote-Arbeit und hohen Profit miteinander verbinden zukönnen, ist der Verkauf von digitalen Dienstleistungen", versichert der Experteweiter. Mit Remote-Tele-Sales hat es sich Marcel Scholz zur Aufgabe gemacht,Menschen auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu unterstützen. Durchgezielte Coachings zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie erfolgreich digitaleDienstleistungen an Privatpersonen vermarkten können. Dabei legt der Expertebesonderen Wert auf eine umfassende Betreuung: Sein Programm vermittelt nichtnur fundiertes Vertriebswissen, sondern unterstützt die Teilnehmer auch bei derEntwicklung eines erfolgsorientierten Mindsets. Das Coaching bietet eineKombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen, die sofortumsetzbar sind. Ein weiterer Vorteil ist die lebendige Community, in der sichdie Teilnehmer gegenseitig motivieren, bei Herausforderungen unterstützen undErfahrungen austauschen können. Nach Abschluss des Coachings verfügen dieAbsolventen über das nötige Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wertvolleKontakte, um sich ein profitables zweites Standbein aufzubauen - und langfristig