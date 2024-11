Ölriese will mit CO2-Reduktion Kohle machen

Das Kerngeschäft von Exxon, die Ölförderung und die Raffinerie, werden kurz- bis mittelfristig die Wachstumstreiber bleiben, aber die Investitionen des Unternehmens in die Senkung der Emissionen werden langfristig immer wichtiger, so UBS-Analyst Josh Silverstein in einer aktuellen Mitteilung.

"Das wachsende Low Carbon Business von XOM ist einer der fünf Hauptgründe, warum wir XOM in den nächsten fünf Jahren für die beste Aktie in unserem Portfolio halten", schreibt Silverstein.

Das 12-Monats-Kursziel von UBS für Exxon liegt bei 149 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent zum jetzigen Kurs entspricht. Exxon hat in diesem Jahr bisher mehr als 20 Prozent zugelegt.

Der Ölmulti investiert bis 2027 rund 20 Milliarden US-Dollar in eine Reihe von emissionsmindernden Geschäftsbereichen wie Kohlenstoffminderung und -speicherung, Biokraftstoffe, Lithium und Wasserstoff.

Laut UBS sieht Exxon für seine kohlenstoffarmen Geschäftsbereiche bis 2050 einen adressierbaren Markt von insgesamt 6 Billionen US-Dollar mit einem langfristigen Ertragspotenzial in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar. Der Ölmulti rechnet mit einer Investitionsrendite von 15 Prozent, die laut der Investmentbank bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar an Erträgen einbringen dürfte.

Während die europäischen Konkurrenten von Exxon in Solar- und Windenergie investiert haben, hat sich der US-amerikanische Ölkonzern auf die Senkung der Emissionen konzentriert, indem er sich auf seine Hauptstärken Bohren, Raffinieren und Projektmanagement verlassen hat, so UBS.

Exxon plant zudem, die Produktion von Biokraftstoffen bis 2030 auf 200.000 Barrel pro Tag zu steigern. 12 Projekte befinden sich in der Entwicklung, wobei eine durchschnittliche Rendite von mehr als 20 Prozent erwartet wird.

Laut UBS will Exxon bis 2030 ein führender Lithiumproduzent mit einer Produktionskapazität werden, die für mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr ausreicht. Die Produktion soll im Jahr 2027 anlaufen.

Die Investitionen von Exxon in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar in kohlenstoffarme Geschäftsbereiche machen etwa 13 Prozent der gesamten Investitionsausgaben des Unternehmens bis 2027 aus. Das ist ein geringerer Prozentsatz als bei europäischen Konkurrenten, die im gleichen Zeitraum 20 Prozent ihrer Investitionsausgaben in Projekte zur Energiewende stecken, so die Bank.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion